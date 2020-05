Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Pendant plus de deux siècles, les États-Unis ont suscité un large éventail de sentiments : amour et haine, peur et espoir, envie et mépris, crainte et colère. Mais il est une émotion qui jusqu'à présent n'a jamais été ressentie : la pitié. Si mauvaises que soient les choses dans la plupart des autres démocraties riches, il est bien difficile de ne pas se sentir désolés pour les Américains. La plupart n'ont pas voté Donald Trump en 2016. Et les voilà avec un narcissique pervers qui, au lieu de protéger son peuple de la Covid-19, en a amplifié la létalité. Le pays dont Trump a promis de restaurer la grandeur n'a jamais été aussi pitoyable. Le prestige américain s'en remettra-t-il ?

Pendant plus de deux siècles, les États-Unis ont suscité un large éventail de sentiments : amour et haine, peur et espoir, envie et mépris, crainte et colère. Mais il est une émotion qui jusqu'à présent n'a jamais été ressentie : la pitié. Si mauvaises que soient les choses dans la plupart des autres démocraties riches, il est bien difficile de ne pas se sentir désolés pour les Américains. La plupart n'ont pas voté Donald Trump en 2016. Et les voilà avec un narcissique pervers qui, au lieu de protéger son peuple de la Covid-19, en a amplifié la létalité. Le pays dont Trump a promis de restaurer la grandeur n'a jamais été aussi pitoyable. Le prestige américain s'en remettra-t-il ?