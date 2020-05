Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

La ville de Saint-Denis et La Réunion perdent une figure et un pionnier dans de nombreux domaines. Arrivé très jeune à La Réunion, il s'est d'abord essayé au commerce familial avant de lancer son activité de librairie puis d'imprimerie. Au-delà de ses activités professionnelles variées, il s'est investi dans le domaine de l'humanitaire et de la solidarité au sein de La Croix Rouge.

