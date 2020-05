Pour faire suite au point presse de ce mercredi 20 mai 2020 sur la crise que rencontrent les commerçants qui souffrent en cette période de déconfinement de difficultés particulières nécessitant un plan de soutien urgent et massif et la restauration d'un fret aérien, aujourd'hui insuffisant, à la hauteur des enjeux d'une reprise réussie. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour ce point presse, Mr Lorion était accompagné de MM Alain Akbaraly de Saint Joseph, Nazir Valy de Saint Pierre, et de Irchad Omarjee de Saint Paul.



Alertés par un collectif des associations de commerçants de la Réunion, les parlementaires ont souhaité saisir les autorités de l’Etat sur la situation de crise des petits commerces, des commerçants et de leurs salariés. La reprise de la vie économique est difficile pour les acteurs de ce secteur d’activité, qui représente 22 000 établissements, et compte 27 000 emplois, dont 22 000 salariés.

Les résultats statistiques de l’étude du CEROM (Iedom, Afd, Insee) qui vient d’être publiée explicite la catastrophe économique : baisse d’activité générale de plus de 28%, mais 60% pour les commerces, plus importante à la Réunion que dans l’hexagone. C’est le secteur du commerce qui contribue malheureusement le plus (-6points) à la baisse du PIB. Il y donc aujourd’hui de fortes craintes sur la pérennisation de 27 000 emplois....

La situation de crise est renforcée par celle de l’insuffisance majeure du fret aérien en marchandises diverses, qui est passé de 450 tonnes/ semaine à 100 tonnes/semaine hors produits sanitaires et réacheminement vers Mayotte, soit 1⁄4 seulement des anciennes quantités. A cela s’ajoute un doublement du prix à la tonne par les transporteurs. Naturellement, quelle reprise du commerce sans produits à vendre ?

Directement confronté à la concurrence des centres commerciaux et du e-commerce, le petit commerce qui n’est pas une activité comme les autres, c’est :

- Un secteur très pourvoyeur d’emploi, y compris pour les formations en alternance de nos jeunes ;

- Une activité indispensable à la fréquentation et à l’animation sociale de nos centre villes et centre

bourgs ;

- Une action de contacts personnalisés, de proximité, de conseils, l’indispensable diversité des

commerces pour répondre aux besoins spécifiques et spécialisés des réunionnais.

David Lorion