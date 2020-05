Le dégât du capitalisme, G7- G20 des sommets au service dès 1% les plus riches, avec la complicité des Etats les plus corrompus de la planète! Pendant ce temps le reste de la population mondiale vie dans la pauvreté, la maladie, la famine, la malnutrition, les inégalités et le mal-logement pour deux milliards de personnes! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

2002/2003 SRAS-COV Syndrome respiratoire aigu sévère). En Chine 650 morts.

2012 MERS-COV au Moyen-Orient 800 morts.

Grippe Aviaire plus de 200 000 morts dans le monde.

Ebola en Afrique de l’Ouest de plus de 20 000 morts.

SIDA (VIH) 36 millions de personnes sont morts dans le monde.

37 millions de personnes vivent avec le VIH.

18 millions de personnes sont des porteurs du VIH dans le monde.

La malnutrition: 821 millions de personnes souffrent de la faim, un tiers de nourriture produite dans le monde est “GASPILLÉ”. Le rapport mondial des crises alimentaires de 2019 publié par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture dit qu'en 2018 plus de 113 millions de personnes dans 53 pays étaient au bord de la famine.140 millions d’enfants souffrent de malnutrition, 45% des décès d’enfants de moins 5 ans est dû à la malnutrition.

La pauvreté selon la Banque Mondiale, c’est près de 2 milliards personnes dans le monde!!!

Aujourd’hui la Covid-19, en si peu de temps a mis le monde KO, les grandes puissances sont tétanisées et en même temps les marchés financiers qui prospèraient sans foi ni loi sont complètement déboussolés. La débâcle va s’accentuer avec les crises pétrolières, immobilières, alimentaires, migratoires, provoquant un chômage de masse planétaire. Celui-ci aboutira à une grande “Révolution” des peuples.Malheureusement La Réunion ne sera pas épargné par cette crise économique elle va connaître une montée du chômage en puissance les mesures d’aides annoncés par le gouvernement ne sont pas à la hauteur des enjeux économiques pour le Département l’avenir nous le dira? Nos élus élues devront faire preuve d’une gestion plus rigoureuse compte-tenu du manque à gagner avec l’ÉTAT.

Quand Nicolas SARKOZY disait: < > aujourd’hui L'Afrique nous fait rentrer dans l'histoire. En fermant leurs frontières, les pays africains ont donné une véritable leçon aux donneurs d'ordre en distribuant des masques et surtout de la chloroquine comme traitement, ils ont su immuniser la population avec grande intelligence sans arrêter la vie économique.

“Le mal de Terre”

La déforestation abusive pour le commerce du bois, une agriculture d’OGM (organisme génétiquement modifié), l’huile de palm ou la culture du soja sur le continent sud amérique-latine avec la complicité de Monsanto afin de produire toujours plus la malbouffe!

Le réchauffement climatique aura des conséquences climatiques et météorologiques sévères, y compris des inondations plus fréquentes et plus graves, des sécheresses, des ouragans et d’autres tempêtes, une montée du niveau des mers qui submergeront les Îles de la planète. Ce réchauffement augmentera les maladies humaines, les conflits et la mortalité, il produira l’extinction de nombreuses espèces animales et végétales, fera décliner la productivité agricole,détruira des récifs de corail et des chaînes alimentaires océaniques et aura de nombreux autres effets dévastateurs comme l’Australie touché par le plus grand feu détruisant sur son passage des milliers d’hectar de forêt et la perte d’un grand nombre d’espèce d’animaux.

Nout’ dalon Alain Peters lavé rézon “nout’poi lé o fé” !

Pendant ce temps les guerres géo-stratégiques pour le pétrole continuent aux quatres coin de la planète! Les grandes puissances militaires déploient leur forces de frappe en Syrie, Irak et au Yémen, uniquement pour “l’OR NOIR” (le pétrole) Afghanistan, le génocide Rwandais et Tutsis, le massacre des Rohingyas en 2017 et les séquelles de la guerre des Balkans qui sont toujours présent.

Jean Paul PANECHOU

Didier DUPONT

FDGR, Forces de Gauche Réunion