La Ville de Foshan (Chine), première Ville chinoise partenaire de La Réunion depuis 1997, a témoigné et exprimé sa solidarité envers les habitants de La Possession et de La Réunion. Un don de 25 000 masques a été offert à La Possession par le Service des Relations Internationales de la Ville de Foshan (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La Ville de La Possession tient à remercier chaleureusement le Maire de Foshan ainsi que M. le Consul de Chine de La Réunion pour cet acte de solidarité inoubliable.

Elle tient également à remercier la Région Réunion qui a acheminé par vol spécial ce lundi 25 Mai 2020 cette donation.

23 ans après la signature des premiers accords entre les deux villes, qui a inauguré la coopération décentralisée entre la Chine et La Réunion, ce geste revêt une importance particulière. En e et, il montre la voie à suivre dans la recherche d'une réponse concertée et harmonieuse aux niveaux régional et international.

La Possession, secrétaire général de l'Association des Villes et Collectivités de l'océan Indien (AVCOI) a voulu également témoigner de sa solidarité envers ses communes partenaires de la région en octroyant à l'association une subvention d'aide exceptionnelle de 5000 euros, qui viendra contribuer à un fond d'urgence pour les communes.

" La seule voie qui off re quelque espoir d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat ". Cette citation de l'ancien Secrétaire Général des Nations Unies Kofi Annan est plus que jamais d'actualité.