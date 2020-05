J'ai constaté sur le Canton de Saint-Paul qui m'est cher, mais également sur l'ensemble de notre île, une recrudescence de gestes non respectueux à l'égard de notre vie en communauté et de la préservation de notre environnement.

En particulier le jet de masques sur les trottoirs, dans les fossés, les ravines. D’autre part, des dépôts sauvages se sont multipliés ici et là pour autant de

réservoirs de moustiques potentiels et une insulte à notre nature si précieuse.

CONTRE LA RÉPRESSION ! POUR LA CONVICTION CITOYENNE !

On ne peut pas, on ne veut pas, placer un gendarme derrière chaque Citoyen pour le verbaliser. Je préfère plutôt, en respect de mes valeurs, faire appel

au civisme et à la responsabilité de chacun. Expliquer que jeter un masque dans une poubelle (grise) ne prend pas plus de temps que de le lâcher par

terre. Rappeler par ailleurs qu’il existe dans toutes les communes un jour de ramassage des encombrants. Et finalement tellement plus pratique que d’aller remplir son coffre et déposer dans une ravine, etc...

UN PETIT GESTE DE CHACUN... POUR UN GRAND BÉNÉFICE COLLECTIF

Giovanny Poire, Conseiller Départemental Saint-Paul