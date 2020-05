Le Premier Ministre et son gouvernement nous annoncent que le 2ème tour des élections municipales se tiendra le 28 juin prochain, mais avec une clause de revoyure qui rend à ce jour ce scrutin très aléatoire. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Comment peut on fixer ainsi une date alors que la situation sanitaire n'est pas du tout stable ? Où est le respect de la Démocratie ? Où est le respect de la libre expression et du droit de vote des français ? Où est le respect de nos lois constitutionnelles ?

Je ne peux pas cautionner cette proposition anti démocratique. On nous impose une date pour des raisons toutes autres que sanitaires. On vole aux français la possibilité de choisir sereinement les maires qui vont les accompagner pendant 6 ans. On ne peut pas bafouer le droit du peuple de faire un vrai choix démocratique dans l'urgence sous prétexte "qu'il faut en finir avec ça !"

Vous le savez bien le 1er tour a déjà connu un fort taux d'abstention alors que l'élection du maire est le scrutin préféré des français. L'abstention risque d'être encore plus importante dans le contexte actuel … et le vote blanc ou l'abstention ne sont pas retenus dans notre constitution.

Et je ne parle même pas des inepties du genre :

- On n'ouvre pas les écoles pour ne pas prendre de risques… mais on se dit prêt à ouvrir les écoles pour ouvrir les bureaux de vote !

- On nous impose une campagne virtuelle, sans rassemblements, alors que l'on a pu constater que la fracture numérique est belle et bien présente sur notre territoire !

- Alors que le code électoral prévoit une procuration par personne, maintenant on va passer à 2… voire plus concernant les établissements recevant des personnes agées !

- L'électeur sera libre de se présenter devant les urnes masqué alors que le code prévoit que l'identité soit bien avérée.

… La liste pourrait être encore plus longue !

Ce choix que je prends aujourd'hui n'est pas un refus de combattre un adversaire politique. Ce choix n'est aucunement un mépris envers ceux qui me soutiennent, ni envers les autres candidats et encore moins envers la population de Saint-Leu. Il s'agit en ce qui nous concerne de bon sens et de respect du citoyen dans son droit le plus fondamental à faire un choix dans un climat apaisé.

Vu le contexte actuel, alors que nous avançons pas à pas vers un retour à une vie plus ou moins normale, nous le voyons, la peur, les inquiétudes sont encore omniprésentes. Il nous faut à tous un temps d'adaptation, une phase d'apprentissage dans ce nouveau vivre ensemble avec le port du masque, les gestes de distanciation, les mesures drastiques d'hygiène et de sécurité etc.

De ce fait, étant donné que pour les raisons de cas de force majeure que nous venons de connaître, le gouvernement a décidé de reporter le 2ème tour, il me semble plus raisonnable et surtout plus salutaire et démocratique de reporter le scrutin du 2ème tour des municipales à une date ultérieure. Et ce, d'autant plus que ce scrutin a lieu plus de 3 mois après le 1er tour, rendant cette élection complètement hors cadre, donc illégale.

Est-ce important de vouloir gagner à tout prix au détriment de la démocratie ? Et remporter une élection avec une minorité de votants, ou pire, par défaut, a de la valeur que pour les opportunistes qui n'ont que faire des citoyens.

J'estime que cette date qu'on nous impose n'est pas respectueuse et je refuse de participer à cette mascarade de pseudo démocratie. La santé n'a pas de prix. J'en appelle à tous les candidats actuels à agir en responsables pour nos concitoyens et demander le report du 2ème tour.

Je crois aux valeurs démocratiques et patriotiques.

J'aime profondément Saint-Leu.

Je suis une mère de famille soucieuse de la santé et de la sécurité des gens.

Et en tant que candidate au poste de Maire, je me dois de respecter les valeurs qui sont miennes.