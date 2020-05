Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Je suis un fervent défenseur de la liberté de commercer et d'entreprendre. Le groupe GBH dispose au même titre que les entrepreneurs Réunionnais de la liberté et du même droit absolu, et je ne suis pas ceux qui confondent racisme économique et patriotisme économique. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

