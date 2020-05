Suite à une conversation téléphonique avec le service comm' de l'ARS et un courrier reçu de ce service, il en ressort que le covid-19 n'est plus en circulation à La Réunion.

Tant mieux !

Mais il faut rester vigilant et veiller à ce que des voyageurs aériens porteurs de ce virus ne se remettent pas à circuler librement sur notre territoire.

Au minimum, une prise de température de chaque voyageur atterrissant à Gillot s’impose.

Les nouveaux cas déclarés dans la presse sont ceux de personnes venant de l’extérieur et testées positives à l’issue de leur confinement.

Ce sont donc, en fait, d’anciens cas.

Si elles ont déjà été comptabilisées juste avant leur confinement, le décompte journalier est inexact puisque ces personnes seraient comptabilisées deux fois.

Ces personnes étant, normalement, toujours confinées, elles ne doivent pas pouvoir contaminer le reste de la population.

Toutes les autres personnes contaminées par le covid-19 sont guéries et donc, non contaminantes non plus.

Par conséquent, il est handicapant et aberrant d’autoriser la réouverture des bars, restaurants, magasins et lieux de culte en imposant des distances de sécurité.

Il est idiot également d’imposer des masques dans les transports en commun.

Par la présente, notre association invite le préfet à lever toutes les précautions sanitaires de distanciation physique et de port du masque qui n’ont plus lieu d’être.

Armand Gunet