Des personnes malveillantes envoient des messages à des Réunionnais leur faisant miroiter des crédits à la consommation. Un public bien ciblé : celui des défavorisés. (Photo rb/www.ipreunion)

Ces personnes affirment que c’est le député Jean Hugues Ratenon qui règlera les frais de dossier qui s’élève à 500 euros. Je démens, bien évidemment, ces informations.

Aujourd’hui encore, j’ai pu constater la véracité de ces messages. Puisqu’une dame m’a montré les différents échanges qu’elle a eus avec l’expéditeur, et m’a informé aussi qu’elle a déjà versé depuis novembre 2019 plus de 2000 euros à cette société de crédits fantôme.

C’est honteux de profiter des difficultés financières de certaines personnes pour leur promettre de l’argent. C’est honteux d’utiliser mon identité et mon image.

Je mets en garde la population : quand vous recevez ce genre de promesse d’argent par mails, textos, ou facebook : c’est automatiquement de l’arnaque. N’y répondez pas, ne payez rien et surtout ne communiquez jamais vos coordonnées bancaires. Ces arnaqueurs utilisent toujours l’identité de personnalités publiques pour tenter de parvenir à leurs fins.

J’invite toutes celles et tous ceux qui ont reçu ces offres mensongères à me le faire savoir et de porter plainte immédiatement.

Jean Hugues Ratenon, député de la Réunion