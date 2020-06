Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

En ces temps douloureux de violence institutionnelle inouïe, aux USA et sans doute ailleurs également (il ne faut pas être naïf), et qui ne date pas d'aujourd'hui (rappelons-nous, ou découvrons, la chanson de Billie Holiday: Strange Fruit, évoquant le sud des Etats-Unis du début du 20e siècle avec des corps de Noirs pendus aux arbres), on souhaiterait faire une petite place à Langston Hughes, immense poète de la Négro-Renaissance, né dans le Missouri en 1902, qui a produit de véritables petits chefs-d'oeuvre, avec des mots tout simples, pour parler de la détresse des Noirs américains. Parmi ses créations, toutes plus touchantes les unes que les autres, en voici une, traduite par François Dodat, qui nous va, encore plus ces jours-ci, droit au coeur:

