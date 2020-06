Un dilemme permanent confiné par une mise en demeure qui s' impose sur des choix contenant deux propositions contraires et contradictoires, toutes deux insatisfaisantes dans le couloir législatif. L'oeil du coronavirus s'éloigne timidement pour laisser place à une campagne électorale amputée par le Covid-19. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Sur fond d'accolades stratégiques, les joutes électorales donnent le ton dans chaque municipalité. PLUIES et AVERSES éparses, modérées à fortes vont se donner à coeur joie.

Les accoutrements vont bon train sur fond de cuisine électorale, "sauce kaloupilé" et des "je t'aime, moi non plus".

Tous ces engagements vont rythmer la sphére politicienne en exergue au gré des petits arrangements amicaux pour la circonstance et la défense des droits du citoyen réunionnais.

L'ordre de bataille électorale est déjà engagé pour un deuxiéme tour municipal décisif par les oppositions manifestes.

AU SUD, Saint- Pierre, Saint- Philippe, se repositionnent sur leur fauteuil de maire et remportent le premier tour haut la main. Gràce à un électorat de prédilection, Michel FONTAINE et RIVIÈRE, on peut le dire, jouissaient d' une victoire anticipée sur le terrain pour un nouveau mandat indétrônable par VENT CALME et MODÉRÉ dans le Sud sauvage.

SAINT-LOUIS et SAINT- LEU verront se dérouler une bataille acharnée dans les urnes, sauf pour Saint-leu, une victoire assurée à la suite d'un désistement de candidat au deuxiéme tour.

AU NORD, SAINT- DENIS, capitale et chef-lieu, bénéficie de l' accoutrement des deux prétendantes : Nassima et Ericka sur le devant de la scène au cri des sirénes dionysiennes en marche adulées par leur prédécesseur Gilbert ANNETTE qui tire sa révérence sur le podium municipal. Il faut reconnaître que la position des deux leaders associés par accoutrement est pour le moins confortable devant un Didier ROBERT conquérant et lunaire. Celui-ci devra affronter LA HOULE du Bar-a-CHOIX.

Pour cela, le challenger pourra surfer sur la vague et déployer quelques millions d' euros supplémentaires afin de rassurer son électorat pour s'attirer les bonnes gràces de toute la garnison du chef-lieu chevillée à l'ancien maire. "Pas kapab lémor San essayé".

DANS L'EST, Bras-Panon, St-André, Sainte-Suzanne, Sainte-Rose. Une triangulaire bien arrosée par LES ALIZÉS, en figure de prou parmi les communes jouissants de perspectives non négligeables et d' une zone d'achalandises de proximité.

On ouvre les PARAPLUIES afin de mieux appréhender les déconvenues de stratégies politiciennes. On souffle le FROID et le CHAUD sur tapis rouge pour intimider son adversaire et on sort sa casquette de belligérant insoumis pour marquer la différence de température dans les BRAS- DE-PANON.

DANS L'OUEST, SAINT-PAUL, canton du même nom, cherche le renouveau. C'est le poumon de l'île avec une météo qui vire à l'orange aux pluies acidulées. Des TURBULENCES cycloniques à géométrie variable sous un CIEL MENAÇANT ET NUAGEUX provoqué par des CUMULONIMBUS persistants. Des PLUIES DILUVIENNES et des rebondissements sont en résurgence.

L' OUEST-PORTUAIRE, avec la cerise sur le gâteau, son candidat portois remporte avec brio et conserve son fauteuil d'élite de premier magistrat de la "CITÉ SOLAIRE". Sous l' influence d'un VENT DOUX ET MODÉR? de la plaine des galets. Son action symétrique est potentialisée par une victoire synergique au sommet de la pyramide jouxtant le bassin portois. Une échappée belle pour un jeune élu soucieux de la bonne santé de sa ville du PORT.

CE CRUEL DILEMME met en évidence tout l'intérêt que portent nos électeurs pour la chose publique malgré les vicissitudes et les aléas d' une démocratie à deux vitesses qui doit malgré tout laisser la porte à une société plus humaine et plus juste.

J'ose espérer que les engagements de chaque candidat, conscient de la mesure de leur responsabilité, ne resteront pas de vains souvenirs et lettre morte sur des projets ambitieux et pertinents.

CAR IL SERA ENCORE PLUS DIFFICILE, dans un contexte sanitaire social de post- Covid -19 de tenir ses engagements électoralistes pour la prochaine mandature 2020.