Madame la Ministre des Outre-mer, nous a appris que pour favoriser le tourisme et un retour progressif à la normal pour le trafic aérien, elle avait, en concertation avec les représentants du tourisme des DOM, décider de transformer une quatorzaine en deux septaines !

Solution mise en place dès le 9 juin, qui selon elle, et à priori quelques représentants du secteur touristique, doit permettre de soutenir le tourisme " domien ".

Madame Girardin, s’est bien gardée de parler d’un retour de tous les touristes, mais seulement des touristes affinitaires!

Est-ce cette catégorie de touristes qui va soutenir le tourisme et au-delà l’économie des DOM ?

A la Réunion par exemple, elle représente 41% de l’ensemble des visiteurs venant essentiellement de métropole. Ils viennent en moyenne 3 semaines et sont pour l’essentiel des salariés, des fonctionnaires et des retraités. Ils restent pour beaucoup dans leurs familles en vacances.

Ils séjournent peu dans les hôtels et après avoir payé des billets d’avions parfois plus de 1200€ par personnes, laissent une faible part contributive aux chiffres d’affaires de la restauration. Elle sera encore moindre s’ils voyagent cette année, pour cause de confinement obligatoire.

Comment Madame la Ministre peut prétendre que cette catégorie de touristes va se satisfaire de payer cher des billets d’avion, de rester coincés dans un logement pendant minimum une semaine, avec des contraintes dans tous les cas de 14 jours, d’obliger ceux qui les hébergent à rester confinés dans les mêmes conditions et de payer les 2 tests par personne ?? !

Je n’ose même pas imaginer la galère pour ces touristes si par hasard, à la fin de la première semaine, une des personnes était testée positive au Covid 19 ?

Ils n’auraient aucune possibilité de reprendre leur avion. Idem si par malchance ils attrapaient la Dengue (350 fois plus probable que le Covid sur la Réunion) puisqu’on impose aux compagnies aériennes de refuser les passagers avec une température supérieure à 38•.

L’économie des DOM va être très fortement frappée dans la durée. Telle une onde de choc qui partira du secteur du tourisme pour se propager à l’ensemble des entreprises. Pour plagier Jean de Lafontaine, toutes ne mourront pas, mais toutes seront frappées.

Le gouvernement, à juste titre nous dit que les gestes barrières, la distanciation sociale et le port du masque sont les armes les plus efficaces pour ne pas être contaminé. Si tout le monde suit ces recommandations, la sécurité est assurée pour tous. Pourquoi alors ne pas ouvrir les îles aux touristes, tester les passagers au départ et au bout d’une semaine, confinés ceux qui sont positifs, leur entourage et les cas contacts tracés (Grace aux applications) et laisser les 99.7% des voyageurs sains, circuler normalement.

Si madame la Ministre donnait au moins les conditions de la fin de toute quatorzaine. Mais non, aucune perspective. Les îles resteront donc " fermées " alors qu’en Europe le virus disparaît au fur et à mesure, que les frontières s’ouvrent. L’on voudrait protéger les touristes de la dengue que l’on ne pourrait s’y prendre mieux ! L’on ne sait du Covid, de la dengue, ou des décisionnaires, celui ou ceux qui vont mener les DOM un genou à terre. Seule l’avenir nous le dira.

Thierry Prengere, Président de LAhLANhLA SAS, Membre de l’Association Respire