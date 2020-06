Portée par les Républicains, cette proposition de loi a pour objectif de faciliter l'insertion des jeunes de moins de 25 ans dans le monde du travail. En effet, dès le mois de septembre, ce sont près de 700 000 jeunes qui termineront leur formation et entreront dans la vie active, dans un contexte des plus difficiles. Il est donc nécessaire, face à la crise sanitaire et économique que nous traversons, de venir en aide à ceux qui sont l'avenir de la France.

En outre, le taux de chômage chez les moins de 25 ans est important dans l’hexagone, mais aussi dans les territoires ultramarins, où il dépasse souvent 40%. Cette proposition de loi représente une opportunité tant pour ceux qui achèveront très bientôt leurs études et leurs formations, que pour les jeunes de moins de 25 ans qui sont aujourd’hui au chômage ou en situation précaire.

Aussi, c’est une proposition essentielle car elle permettra de soulager les petites et moyennes entreprises à l’orée d’une crise économique sans précédent. Celles-ci pourront non seulement embaucher à moindre coût, mais aussi proposer des salaires plus adaptés, leur laissant une marge d’action plus large et leur permettant de relancer au mieux leur activité.

Enfin, il s’agit d’une proposition aux fondations solides, puisque ce mécanisme ne s’appliquera qu’aux CDI et aux CDD d’une durée minimale de six mois. Elle permettra ainsi à beaucoup de jeunes de commencer leur carrière de manière pérenne et d’acquérir savoir-faire et expérience dans les meilleures conditions possibles.

Pour toutes ces raisons, je soutiens fermement la proposition de loi en faveur du dispositif " zéro charges " pour l’embauche des jeunes de moins de 25 ans.

Nadia Ramassamy, Députée de La Réunion