Voici plusieurs années que les journaux d'information nous annoncent chaque week-end le tableau de chasse des forces de l'ordre. On retire par centaines des permis de conduire aux conducteurs qui rentrent éméchés de boîte de nuit. On contrôle l'usure des pneus, la fumée des pots d'échappement. Et si les phares sont mal polis : amende. Un gros effort est fait par le gouvernement pour le contrôle routier. Par contre une forme de délinquance est complètement dépénalisée : j'ai nommé la POUSSE. Pour les pousseurs, pas de gyrophares. Pas de radars. Pas de course-poursuite. Pas d'amende. Pas de contrôle des rassemblements (Photo archives)

Donc tous les week-end et maintenant tous les soirs depuis le confinement, on peut entendre et voir des courses de bolides lancés à pleins tonneau à Pierrefonds. Ou dans la descente Tampon-Saint-Pierre. Et rodéos sur les parkings des grandes surfaces. Des dizaines voire des centaines de spectateurs avec l’ambiance qui va avec. Sound-system, zamal, cocktails red-bull vodka. Trafic de pièce d'autos et pire.

Aucun problème ! Tranquille ! Rien à signaler. Par contre un feu qui ne marche pas sur une vieille 206 et c’est l’amende plein pot pour le créole lambda. Ce qui est grave c’est que tout le monde sait que ça va mal finir et que le gouvernement ne fait rien. Les gendarmes ne font rien. La police ne fait rien. Un jour il va y avoir un drame et personne ne pourra dire qu’il n’était pas au courant.

Non seulement on risque des morts sur la route mais aussi des bagarres, altercations entre " pilotes " et " spectateurs ". Alors monsieur le préfet, monsieur le ministre, je vous lance un appel : Arre^tez la pousse !

Un riverain inquiet et en colère