Monsieur le Premier ministre, Le secteur du bâtiment et des travaux publics était déjà dans la difficulté liée à un fort ralentissement depuis 2016 avant que la crise du Covid-19 ne vienne signifier un arrêt brutal et une invisibilité totale de rebond, dans les territoires d'Outre-mer, et particulièrement à la Réunion.

Je connais votre sensibilité pour la promotion de ce secteur d’activité et j’ai suivi vos dernières interventions pour un plan de crise et de relance majeur national, dans lequel j’ai l’honneur de vous demander d’intégrer nos territoires en y priorisant et en y mobilisant un véritable Plan Marshall pour 2020 et 2021.

L’urgence actuelle est le maintien des entreprises et de l’emploi, quelque soit la taille des acteurs. La période du confinement a été marquée par l’arrêt de l’activité à 95 %. Depuis le 11 mai, la reprise des chantiers est lente et se confronte à la difficulté et aux surcoûts de l’application des règles de sécurité sanitaire et aux questions d’approvisionnement en matériaux et matériels. Si tous les moyens doivent être mis en œuvre pour de nouveaux ordres de services et l’ouverture de nouvelles commandes publiques par des marchés signés, les entreprises doivent absolument continuer à bénéficier des aides mises en place depuis trois mois, et ce au moins jusqu’à la fin décembre 2020.

Comme vous ne l’ignorez pas le secteur du logement, particulièrement celui du logement social aidé par l’Etat, à la Réunion, est primordial, tant pour faire face à la forte demande aujourd’hui insatisfaite, pour l’aménagement de nos villes et espaces urbains, que pour l’activité du BTP elle- même. La redynamisation partenariale doit être mise en œuvre sans délais, notamment par des mesures de simplification préconisées au PLOM- Réunion, ainsi que la mobilisation de la L.B.U par les services de l’Etat et les organismes de logement social. Un véritable élan doit être donné à la lutte contre l’insalubrité et le logement indigne par la mobilisation des moyens de l’Etat sur l’amélioration et la réhabilitation des logements et l’accession à la propriété sociale.

Sur le moyen terme, des décisions d’adaptations de la loi Elan à l’Outre-mer et un cadre fiscal favorisant les investissements, la productivité et la rentabilité dans les prochains PLF et PLFSS, mériteront d’être étudiés et inscrits sur la durée, afin de définir une trajectoire volontaire sur plusieurs années, tant sur le logement que sur les moyens accordés aux collectivités locales pour l’aménagement urbain, préalable indispensable à la réalisation d’opérations de logements, de bureaux, de commerces et de locaux de services publics de proximité.

Monsieur le Premier ministre, j’ai l’honneur de solliciter de votre haute autorité, la mise en œuvre d’une véritable volonté de concrétisation à très court, moyen et long terme, des mesures réclamées par les professionnels du bâtiment, mais aussi par les élus des territoires ultramarins.

En vous remerciant par avance de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, l’expression de ma haute considération.

David Lorion