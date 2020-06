Après la période de confinement liée au virus du Covid-19 que nous avons vécu, la semaine qui vient de se dérouler a vu la reprise de la campagne pour le second tour des élections municipales. Ainsi, nous avons pu entendre sur Réunion première Radio les candidats en lice pour les élections à Saint-Louis et constater comment deux anciens élus de La République, anciens maires de la commune se comportaient à l'égard de leur cadette, pourtant arrivée en tête à l'issue du premier tour (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

C’est une posture masculine assez similaire qu’il nous a été donné d’entendre lors du débat sur Antenne Réunion lors du débat entre Madame Vanessa Miranville et Monsieur Philippe Robert.

Plus encore que cela, j’ai été particulièrement choqué d’entendre que Monsieur Robert avait expliqué son absence d’actions pour les citoyens possessionnais dans le besoin par le fait qu’il y avait le confinement et qu’il était resté confiné chez lui. De la part d’un élu de La République qui prétend mettre l’humain au centre de son projet, qui plus est de la part d’un élu du Conseil départemental dont la compétence principale et l’utilité sont l’action sociale et les solidarités, j’ai trouvé cela choquant. Nous n’élisons pas des gens pour qu’ils profitent des avantages et prestiges de leurs fonctions mais pour qu’ils servent à quelque chose et servent l’intérêt général , surtout la population lorsque celle-ci souffre.

A contrario, nous, bénévoles associatifs, nous sommes au contraire mobilisés et avons répondu à l’appel du gouvernement et de la solidarité nationale tout au long de ce confinement . En effet, il était de notre devoir, en tant que forces vives de la Nation afin de participer à l’effort national demandé par le Premier Ministre. Ainsi, en collaboration avec le CCAS et la commune, nous avons pu œuvrer sur La Possession afin de porter des colis alimentaires, des paniers de fruits et légumes et des repas aux personnes et familles nécessiteuses.

Le CCAS nous a accompagné et même si cela fait partie de leur mission, cela doit être souligné. Ces gens là aussi ont assumé et agi pour servir l’intérêt général et servi leurs concitoyens. Eux étaient présents sur le terrain !

Un Possessionnais outré