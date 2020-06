Depuis 2015, ce ne sont pas moins de quatre préfets qui ont été déboutés par les plus hautes juridictions dans leur obstination à ouvrir une carrière de roches massives sur Ravine du Trou. L'actuel représentant de l'Etat à La Réunion, Jacques Billant vient à son tour lancer une nouvelle offensive en signant l'arrêté modifiant le Schéma d'aménagement régional (SAR) élaboré par La Région et ses services.

Ce document permettant à la multinationale, la SCPR de renouveler, pour la quatrième fois, une demande d'ouverture de carrière sur l'un des plus beaux littoraux de notre île. Le procès ouvert l'année dernière par la SREPEN, la mairie de Saint-Leu et TPNR sera clôturé le 30 juin prochain par le Tribunal Administratif de Saint Denis.

On se doute bien que La Région va certainement y ajouter le dernier décret du préfet sur la modification du SAR. Reste à savoir si les juges apprécierons cette manoeuvre... Pour rappel, en urgence, nous avions demandé un référé suspension qui permettait de stopper les travaux de défrichement et d'exploitation en attendant le jugement sur le fond. Nous avions gagné au TA de Saint-Denis mais l'Etat avait fait appel au conseil d'état. Qui lui aussi nous avait donné raison. Cette décision du préfet et de La Région est aussi une stratégie leur permettant d'ajouter l'arrêté de modification du SAR à leur dossier en cours d'instruction au Conseil d'Etat qui doit bientôt se prononcer sur le fond du dossier de Bois Blanc.

Et selon toute vraisemblance, après toutes les décisions des juges du Tribunal Administratif et de la Cour d'Appel de Bordeaux, les sages du Conseil d'Etat devraient suivre la même voie. Depuis cinq ans nos militants, de plus en plus nombreux, se sont mobilisés pour défendre Bois Blanc.

Nous sommes debout, qu'en déplaise à La Région dont la porte parole, en charge de l'aménagement. Celle qui est en "voie de garage " retirée des transports, affiche clairement la défense des intérêts de la multinationale SCPR.

En clair : nous avons décidé, vous n'avez rien à redire. Si, madame, nous allons plus que jamais nous opposer à cette folie ! Les Réunionnaises et les Réunionnais ont le droit de s'opposer aux décisions qui nuisent leur île. Malgré la distance avec la métropole, nous bénéficions des mêmes droits, dont celui de défendre nos familles, notre patrimoine, notre environnement, notre île qui nous est si chère.

Le collectif Touch pa nout roche ainsi que les autres associations de défense de la nature mobiliseront une fois de plus toute leur énergie dans la rue et devant les tribunaux pour sauver Bois Blanc. Si depuis 2015, La Région et la préfecture avaient écouté les Réunionnais en privilégiant le tout viaduc, projet initialement prévu, la NRL serait terminée. Et ça c'est impardonnable !

Ni tien bo, ni larg pa !

Le Collectif Touch Pa Nout Roche