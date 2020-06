Avant tout j'aimerai remercier les étang-saléens et aux étang-saléennes qui ont fait confiance à la liste " Agissons ensemble pour l'Étang-Salé", lors du premier tour des Municipales le 15 Mars dernier.

Je tiens également à remercier le travail et l'investissement des mes colistiers, de même que le soutien de ma famille. Cependant, après avoir rencontré les deux candidats encore en course pour le deuxième tour, j'ai demandé aux candidats de rester clairs dans leur cap et objectifs fixés pour que chacune de leur action réponde aux besoins et aux attentes de la population et de faire de l'Etang-Salé une ville apaisée et qui respire.

Un Maire pour tous les étang-saléens et aux étang-saléenes.

Une ville écologique et moderne, un développement économique raisonné et soucieux de solidarité. Je fais confiance aux étang-Saléens et aux étang-saléennes. Ils sont capable de choisir en leur âme et conscience leur Maire.

Les voix de mes électeurs et électrices ne m'appartiennent pas. Il est important pour la démocratie participative que chaque électeur aille voter en toute liberté. C'est pour celà que j'ai décidé de n'apporter mon soutien à aucun d'entre eux et de laisser la démocratie participative à ceux et celles qui m'ont apportés leur soutien.

Je continuerai à mener des actions dans ma ville parce que certes j'ai pas gagné mais j'ai beaucoup appris pendant cette élection.

Une belle expérience.

Frédéric Agathe, candidat à l'Étang-Salé