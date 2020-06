Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

L'union de toute la droite saint-pauloise se précise autour de la candidature d'Alain Bénard pour le second tour des municipales le 28 juin prochain à Saint-Paul. Fabrice Marouvin (1647 voix / 4,52%) apporte officiellement son soutien à la tête de la liste " Libres et solidaires " conduite par Alain Bénard. Yoland Velleyen (981 voix / 2,69%) qui s'était déjà exprimé en faveur d'Alain Bénard confirme son choix tout comme Giovanny Poire (1537 voix / 4,22%) et Jean-Pierre Armoudom(474 voix / 1,30%).

