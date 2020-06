Candidat aux élections municipales et communautaires à l'Etang-Salé, Mathieu Hoarau s'est positionné en secondeposition (39,04%) après le candidat et maire sortant, Jean Claude Lacouture au premier tour organisé le 15 mars 2020 (Photo D.R.)

Gilles Clain et Mathieu Hoarau, se retrouvant sur les valeurs de probité, de transparence dans la gestion publique et de Démocratie participative, se sont alliés en vue d’enclencher un vrai changement politique et sociétal à L’Etang-Salé.

Ainsi leur liste commune "La Voix du Citoyen" s’élèvera contre la liste portée par M. Lacouture lors du second tour de ces élections le 28 juin 2020.

Très attaché au respect des principes démocratiques et de la liberté d’opinions, dès le 20 mars 2020, Mathieu Hoarau a attiré l’attention des autorités préfectorales sur les risques de propagande électorale en cette période de confinement dans l’entre-deux tours.

Par courriers du 23 mai et du 26 mai 2020, il a à nouveau officiellement interpellé les autorités préfectorales (Préfet et Sous-Préfet) et la brigade de gendarmerie sur des pratiques ayant cours à L’Etang-Salé relevant :

⁃ d’une véritable propagande électorale de l’équipe du maire sortant et candidat via notamment sa page de soutien facebook, présentant la distribution des colis alimentaires - qui plus est, financés par des fonds publics - comme des actes de générosité de sa part ; des captures écrans ont été jointes à ce courrier pour corroborer mes dires.

⁃ Des risques de pression et d’extorsions de procurations sur les électeurs ayant été bénéficiaires de ces colis alimentaires, de masques, de produits antimoustiques …etc.

Mathieu Hoarau a demandé à ces autorités de faire preuve d’une vigilance accrue.

Entretemps, d’autres méthodes, que l’on aurait pu espérer elles aussi d’un autre temps – hélas toujours présentes à L’Etang-Salé en 2020 - et qui portent de graves atteintes à la liberté & sincérité d’un scrutin et dès lors à notre démocratie, ont obligé Mathieu Hoarau à saisir les autorités judiciaires.

C’est ainsi, que le 17 juin 2020, Mathieu Hoarau, a déposé Plainte contre X pour des agissements relevant de l’article 106 du code pénal : des tentatives d’achats de voix sur électeurs et colistiers de l’Etang-Salé (le plaignant dénonce également des faits supposés de propagande électorale et de risques de pression sur les électeurs en vue d’obtenir des procurations - ndlr)



Comme le prévoit l’article 427 du code de procédure pénale, Mathieu Hoarau a joint à cette plainte transmise au Parquet de Saint-Pierre des enregistrements témoignant de ces pratiques malsaines et illégales sur L’Etang-Salé.