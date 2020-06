Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 50 minutes

Paulet Payet tenait ce matin une conférence de presse au Tampon en compagnie de militants et d'anciens colistiers du premier tour de mesdames Bassine et Bénard, parmi lesquels se trouvaient notamment Jean-Luc Gros, Sylvia Firouage, Alyre Grondin, Willy Pothin et Rudy Hoarau... Face à ce qu'il qualifie "d'alliance contre-nature", Paulet Payet annonce la création d'un collectif de soutien à André Thien Ah Koon appelé " confiance et solidarité avec André Thien Ah Koon, 28 juin 2020 " pour le second tour des municipales.

