Après vous avoir livré mon soutien pour le Nord-Est de l'île hier, je tenais aujourd'hui, à vous préciser mon positionnement dans le cadre du second tour des élections municipales dans le Sud-Ouest de l'île.

D’abord, parce que je crois qu’il est essentiel pour construire un territoire de s’appuyer sur l’expérience , et que particulièrement dans le Sud, une communauté de projet s’est installée avec des hommes de valeur comme André Thien-Ah-Koon au Tampon et Jean-Claude Lacouture à L’Etang-Salé.



Il est plus que jamais nécessaire de les accompagner à poursuivre leur missions pour le développement cohérent et harmonieux de l’ile.



Ensuite, parce qu’il s’agit également d’apporter, un nouveau souffle à notre vie démocratique, je sais que Roseline Lucas est pleinement capable de le faire.



A l’instar du Sud de l’île, il me parait nécessaire dans l’Ouest d’accompagner Vanessa Miranville à la Possession et Daniel Pausé à Trois-Bassins à poursuivre leurs travaux.



De ces élections une nouvelle étape de la construction de La Réunion s’engage, l’urgence et la gravité de l’heure nous impose.



Cyrille Melchior