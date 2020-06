Nous avons appris par voie de presse le soutien de madame Duchemann, tête de notre liste " Génération écologie " au premier tour des municipales de St Denis, à la liste de " Saint-Denis c'est le moment ". Nous tenons à nous distinguer de cette démarche individuelle.

Nous nous sommes engagés dans une alternative écologique porteuse de valeurs humaines auxquelles nous tenons et que nous continuerons à défendre. Par conséquent nous ne donnons aucune consigne de vote et laissons les Dionysiennes et les Dionysiens libres de leur choix pour le scrutin du dimanche 28 juin 2020.



Ludovic Sautron, Nathalie Bourdieu, Patrice Andy, Freddo Smith, René Muller, Fabienne Bridier, Nicolas Nourry, Carole Hoareau, Joël Rivière, Myriam Brunel, Damien Payet, Marion Dekeister, Fabienne Cassam- Chenaï, Élisabeth Ronat, Florence Pause, Erick Pinot, Damien Lachaud, François Geronimi, Maryia Cassim, Julien Dupont, Marie Sautron, Jean Sautron, Mirella Sisteron, Gérald Nourry, Véronique Rivière, Monique Racan, Alain Caro, Patricia Ramassamy, Jean Kapler, Danièle Doyere, Carmen Giber Saus.



Ludovic Sautron