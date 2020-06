Le dimanche 15 mars 2020 ont eu lieu les élections municipales et communautaires à l'Etang Salé, pour lesquelles j'étais colistière sur la liste portée par le candidat Frédéric Agathe. Très attachée à la moralisation dans la vie politique, je me suis engagée à porter un projet politique contre la municipalité en place depuis 23 ans, municipalité impliquée dans des affaires judiciaires touchant au harcèlement, à la spoliation de terrains et aux détournements de fonds publics supposés notamment.

Nous avons été plusieurs candidats à porter ce même combat contre M. Jean Claude Lacouture en place à L’Etang-Salé depuis 23 ans, et je m’en étais félicitée.



Notre ville a vu naître depuis plusieurs mois à présent, chez ses citoyens, de tout âge & de tout horizon, une prise de conscience quant à leur capacité à construire un nouveau modèle sociétal où l’homme et la nature sont réellement au cœur des préoccupations publiques.



Mr Lacouture a été élu dès le 1er tour en 2014 avec près de 5400 voix et en 2020, il a perdu plus de 2000 voix, en faisant un peu moins de 3400 voix. Le 15 mars 2020, les citoyens de l’Etang-Salé, à plus de 53%, se sont exprimés contre ce système politique archaïque en place depuis presque un quart de siècle et en faveur d’un projet porté par des citoyens de l’Etang-Salé aux compétences et horizons variés, aux côtés du candidat Mathieu Hoarau.



Partageant avec Mathieu Hoarau cette vision de la nécessité de remettre l’honnêteté et la transparence au sein de la vie publique de notre ville, j’invite à une grande mobilisation citoyenne responsable, en faveur du projet ambitieux et réaliste qu’il porte avec les citoyens qu’il a fédérés sur sa liste " la voix du citoyen " lors du second tour des élections municipales à L’Etang-Salé.



C’est de ce rassemblement de toutes nos forces vives à L’Etang-Salé, que notre ville pourra enfin sortir de sa léthargie et enclencher le développement que sa population mérite.



Sandrine Moukine