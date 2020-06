Publié il y a 12 heures / Actualisé il y a 11 minutes

Ce dimanche 28 juin 2020, aura lieu le second tour des élections municipales et communautaires. Le PLR appelle les électrices et électeurs de Bras-Panon, à voter pour la liste conduite par Jean-Hugues Ratenon. Nous sommes convaincus qu'il est celui qui saura le mieux défendre l'intérêt des Panonnais. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

