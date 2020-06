Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'élection pour le second tour des élections municipales approche à grand pas. Comme vous le savez, j'ai dédié une grande partie de ma carrière dans le développement des Hauts de l'Ile. A Cilaos, Paul TECHER a su par son travail, son implication et son dynamisme faire de sa ville un bourg d'exception. Il a bien évidement toute ma confiance et tout mon soutien dans les échéances à venir. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'élection pour le second tour des élections municipales approche à grand pas. Comme vous le savez, j'ai dédié une grande partie de ma carrière dans le développement des Hauts de l'Ile. A Cilaos, Paul TECHER a su par son travail, son implication et son dynamisme faire de sa ville un bourg d'exception. Il a bien évidement toute ma confiance et tout mon soutien dans les échéances à venir. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)