Tandis que le Nord achève la phase conception du futur Réseau Régional de Transport Guidé de la Réunion (baptisé RunRail) dont le début des travaux est prévu en 2021 et une livraison en 2024, avec mon équipe, je soutiens pleinement la délibération des élus de la CIVIS prise lors du conseil communautaire du 15 juin 2020. Cette délibération valide la signature d'une convention avec La Région Réunion pour l'étude de faisabilité du RunRail depuis Saint-Leu jusqu'à Saint-Joseph. Ce réseau rail régional, long de 150 km, desservira à terme l'ensemble des grands bassins de vie de notre île depuis Saint-Joseph jusqu'à Saint-Benoit en passant par l'ouest et le nord.

Faisant partie intégrante de notre projet transport lors des dernières élections municipales à Saint- Pierre, le RunRail est une véritable opportunité économique et écologique pour La Réunion, la microrégion Sud et plus précisément pour Saint-Pierre. Ainsi le choix de ce nouveau mode transport

contribue à préserver l'environnement avec une ville moins polluante et innovante. Reconnue comme véritable " carrefour " de la politique de transport durable, cette infrastructure améliore la qualité de vie, facilite le déplacement à pied et à vélo, puis par sa fiabilité et sa modernité contribue

à diminuer le flux de voitures. Le retour d’expérience des villes de l’Hexagone démontre que le Tram est une véritable " colonne vertébrale " économique et que son implantation est un axe urbain de transformation et de restructuration qui engendrent une véritable mixité sociale. L’" effet Tram " est incontestablement un accélérateur d’emplois dans les quartiers qu’il dessert, et permettra demain aux demandeurs d’emplois d’élargir leur zone de recherche rendant le Travail accessible aux 4 coins de l’ile.

Grâce à ce projet, s’il s’accompagne d’une véritable politique de développement des modes déplacements doux (voies vertes, plan vélib, politique d’attractivité des transports en commun etc…), le réunionnais pourra tourner la page du tout voiture, et c’est ainsi que Saint-Pierre et le Sud entrerons incontestablement dans l’ère de la modernité, de la durabilité et de la proximité.

Saint-Pierre Pour Tous, Saint-Pierre Plus verte

Emmanuel Doulouma