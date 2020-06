Le monde a été choqué, par les images venues des Etats-Unis, pays qui se proclame garant des Droits de l'Homme, où une simple arrestation a conduit à la mort tragique du justiciable. L'événement a remis en lumière le racisme systémique que subissent les Noirs depuis l'époque de la colonisation par les pays occidentaux. Plusieurs jours de révolte ont suivi.

Deux semaines plus tard, le CDEH (Cour Européenne des Droits de l'Homme) donne tort à la France pour avoir condamné des militants qui menaient campagne pour le boycott des Produits Israéliens. Ces militants protestaient pacifiquement dans des supermarchés, en solidarité avec la lutte palestinienne pour la liberté et la justice. Des juridictions françaises les ont condamnés pour “incitation à la discrimination”.

Cette décision de la CDEH, d'une grande portée pour la liberté d'expression des défenseurs des droits humains, a aussi mis en évidence la complicité des pays occidentaux avec Israël qui colonise la Palestine et sème la terreur dans sa population.



De fait, ces évènements aux Etats Unis et en Europe ont freiné la décision du gouvernement Israélien de procéder, au 1er juillet, à l'annexion pure et simple de la Cisjordanie, pour accentuer sa colonisation. Profitons de ce moment d’hésitation pour agir.



Le Mouvement Réunionnais Pour la Paix invitent les organisations et les personnes éprises de Justice et de Paix à exprimer leur solidarité avec le peuple Palestinien. Retrouvons-nous à Champs Fleury, le mercredi 1er Juillet, à 17h, pour renforcer l'appel mondial à la condamnation d'Israël pour crime d'Etat, à la reconnaissance de l'Etat Palestinien et à stopper la colonisation de la Cisjordanie.