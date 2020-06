Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce deuxième tour des élections municipales à La Réunion marque une rupture dans l'histoire politique réunionnaise. Au-delà de la participation et du contexte inédit de cette crise sanitaire, les urnes ont parlé. Plusieurs scrutins attestent d'une nouvelle dynamique. A moins d'un an des départementales et des régionales ce scrutin municipal pose les premières pierres d'un nouveau rapport de force à La Réunion.

