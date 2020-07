Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 4 heures

Est-il vrai que le service sud va fermer ? FAUX, le service ne va pas fermer. Il s'agit d'une réorganisation provisoire jusqu'au mois de novembre. De plus, un projet ambitieux de construction d'un nouveau service est actuellement en cours de définition, avec l'appui de l'ARS. Après validation, un bâtiment neuf et dédié sera prévu pour le service de néphrologie et de dialyse sur le site de St Pierre, avec une augmentation de lits permettant de couvrir les besoins du territoire sud de La Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Est-il vrai que le service sud va fermer ? FAUX, le service ne va pas fermer. Il s'agit d'une réorganisation provisoire jusqu'au mois de novembre. De plus, un projet ambitieux de construction d'un nouveau service est actuellement en cours de définition, avec l'appui de l'ARS. Après validation, un bâtiment neuf et dédié sera prévu pour le service de néphrologie et de dialyse sur le site de St Pierre, avec une augmentation de lits permettant de couvrir les besoins du territoire sud de La Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)