Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Le but premier de l'intercommunalité est de : " faire ensemble mieux et à moindre coût pour le contribuable, ce que chaque commune seule ne peut faire ou ferait moins bien et à un coût plus élevé ". Se pose aussi la question, face aux modifications climatiques et aux nouveaux enjeux environnementaux, si la transition énergique et écologique ne devient pas aussi des enjeux prioritaires des intercommunalités pour cette décennie ? Pour 2020, l'eau a été intégrée à l'échelle communautaire mais quels sont les contours du projet territorial et quelle conséquence sur le prix ?

Le but premier de l'intercommunalité est de : " faire ensemble mieux et à moindre coût pour le contribuable, ce que chaque commune seule ne peut faire ou ferait moins bien et à un coût plus élevé ". Se pose aussi la question, face aux modifications climatiques et aux nouveaux enjeux environnementaux, si la transition énergique et écologique ne devient pas aussi des enjeux prioritaires des intercommunalités pour cette décennie ? Pour 2020, l'eau a été intégrée à l'échelle communautaire mais quels sont les contours du projet territorial et quelle conséquence sur le prix ?