Le collectif "Tou.te.s contre les violences obstétricales et gynécologiques" a publié le 30 juin une carte nationale mentionnant les résultats d'une enquête sur la naissance pendant la pandémie de la Covid 19. Cette étude est un recueil de témoignages des jeunes mamans volontaires suite à leur accouchement dans les différents établissements de santé, publics et privés. Face à la dénonciation d'actes de "violences obstétricales" au CHU Nord, le CHU de La Réunion tient à apporter une réponse à la population réunionnaise. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le rapport du collectif n’est pour le moment pas public. Les premiers résultats ont été présentés à l’Assemblée Nationale ainsi qu’au groupe de travail sur les violences obstétricales mené par Mme Marlène SCHIAPPA le 11 juin dernier.

Cette enquête se base sur la participation volontaire des jeunes mamans informées de la démarche. Nous n’avons toutefois à ce stade aucune information sur les questions posées ou encore le traitement statistiques des données à l’échelle nationale. Seule la carte interactive a été publiée. Nous nous interrogeons donc sur la méthodologie de l’enquête et les modalités d’interprétation des résultats à venir, et avons dans ce cadre demandé l’étude complète au collectif afin de pouvoir l’exploiter en interne.

L’amélioration de la qualité des soins est un sujet primordial pour le CHU de la Réunion, c’est pourquoi, nous nous sommes penchés sur la problématique posée à travers cette enquête. Aucune plainte relative à la Maternité n’a été enregistrée pendant la période de confinement. De même, aucune Fiche d’Evènement Indésirable n’a été rédigée dans ce cadre. Les témoignages recensés et disponibles sur la carte mettent surtout en évidence le stress causé par l’absence d’un accompagnant du fait des mesures sanitaires imposées.

D’ailleurs, une maman témoigne " Beaucoup de hauts et de bas à l’idée que le papa puisse être absent en salle de naissance C’est la présence du papa en salle, la bienveillance de l’équipe médicale aussi bien en salle de naissance que durant le séjour en maternité qui a fait que j’en garderai un très bon souvenir. " (cf, carte interactive)

En effet, durant cette période particulièrement éprouvante pour tous, le CHU a tenu à communiquer au maximum auprès de ses parturientes et proches, sur les mesures prises pour assurer la sécurité de tous.

L’ensemble du dispositif entourant la naissance a par ailleurs été déployé de manière harmonisée via le Réseau REPERE, regroupant toutes les maternités de l’île : les visites étant restreintes dans les établissements, les pères étaient acceptés uniquement lors de l’accouchement. Par ailleurs, la durée de séjour a été écourtée lorsque l’état de santé de la mère et du bébé le permettait, ramenant à 2 jours la durée d’hospitalisation au lieu de 3 habituels, permettant un retour plus précoce au domicile.

Dès que les restrictions ont pu être allégées en fonction des mesures sanitaires nationales, la reprise des visites a été autorisée au sein des maternités du CHU, tout en respectant les gestes barrières.

Nous avons conscience que ces conditions d’accueil n’étaient pas les plus optimales, mais elles étaient nécessaires pour la sécurité des patients, des bébés et de leurs proches. Aussi, nous tenons une fois encore à souligner le courage et le dévouement dont ont fait preuve le personnel soignant durant cette période.

Vigilance contre les violences obstétricales

Le sujet des violences obstétricales est un sujet d’ordre national, qui demande une refonte des textes de loi pour permettre une prise en charge adaptée des patientes au sein des maternités.

En attendant ces évolutions, les deux maternités du CHU de la Réunion s’inscrivent déjà dans une démarche d’amélioration des soins. Ainsi, le service de Gynécologie Obstétrique du CHU Nord étudie de près les indications d’épisiotomie. Une étude récente, publiée en mars 2020, démontre que le taux d’épisiotomie a diminué chaque année jusqu’à atteindre moins de 11% (contre 25% au national en 2018). Un effort particulier a aussi été réalisé en cette période, avec le réseau REPERE et l’ARS, afin de traiter de façon identique les parturientes et leurs familles dans toutes les maternités de l’île.

Enfin, la Maternité Nord s’est engagée dans une démarche de labellisation Maternité "Amis des Bébés" qui prévoit de placer le nouveau-né et sa famille au cœur du système de soins, à l’instar de la maternité du CHU Sud.

Lire aussi : Accouchements pendant la crise Covid : des violences obstétricales dans les hôpitaux et cliniques de La Réunion