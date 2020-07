Les dernières déclarations de la Région Réunion du 30 Juin concernant la poursuite du chantier de la digue de la NRL laissent perplexe. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce ne sont que des annonces contradictoires dont le seul point commun se résume à une décision contraire à l'intérêt de la population et de la vie quotidienne des Réunionnais :

- Après avoir affirmé à plusieurs reprises que la disponibilité des roches de la Réunion pour achever la digue de la Grande Chaloupe à la Possession était assurée (compte tenu notamment des gisements d’andains identifiés par une étude commandée à la SAFER),

la Région s'oriente vers une décision catastrophique avec un chantier au rabais, en prévoyant de raccorder le viaduc à l'ancienne route nationale dès La Grande Chaloupe,

- En renonçant à la raison d’être même du chantier, à savoir la réalisation d’une liaison directe entre Saint-Denis et la Possession, le chantier de la NRL serait alors suspendu, en ayant réalisé 10 kilomètres de viaduc et de digues et en laissant 2,7 kilomètres inachevés.

- Elle engendrera ainsi un point de congestion quotidienne à la Grande Chaloupe, sur la portion de trajet entre la Grande Chaloupe et La Possession, qui concentre le maximum de risques en terme de sécurité pour les automobilistes et l'ensemble du trafic de la route actuelle.

C'est donc vers un abandon pur et simple du projet NRL que La Région entraine l'ensemble de la population, en masquant la réalité par une communication abondante et contradictoire, occultant les vraies raisons de cette décision, avec l’accord tacite du groupement maitre d’œuvre dont les conséquences sont :

o l’abandon de la promesse d’un trafic fluide et sécurisé... ...promesse pourtant à l’origine du projet.

o une catastrophe financière avec à la fois une dérive du coût du projet initial passé de 1,6 milliards à 1,8 Milliards selon la Cour des Comptes à fin 2018 et l’explosion de l'endettement de la Région – chiffré là aussi par la Cour des comptes à 1,2 Milliards à fin 2018 soit 1 310 € par habitant avec un doublement entre 2015 et 2018

o un fardeau pour les réunionnais avec, de surcroît, le risque majeur de devoir rembourser tout ou partie des fonds sollicités au plan européen.

o une catastrophe économique puisque les transporteurs et toute l'activité économique liée au chantier seront abandonnés " au bord du chemin " après avoir investi pour pouvoir faire face à l'ensemble de leurs obligations.

Les citoyens doivent se mobiliser pour obtenir l’achèvement du chantier tel que prévu dès le marché initial et exiger de la Région une transparence totale sur le bilan financier de l’opération.

Seule une mobilisation citoyenne forte de sa légitimité peut encore permettre d’éviter un scenario catastrophe et toute décision intempestive et irréversible annoncée dans les médias pour ce 10 Juillet.

Dany Payet