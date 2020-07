Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Monsieur le Premier Ministre, permettez-moi tout d'abord de saluer votre nomination et de vous souhaiter bon courage dans la mission qui vous attend. Les problèmes sont nombreux et les Français sont dans l'attente de réponses fortes et concrètes afin d'améliorer leurs conditions de vie. La situation économique et sociale était déjà difficile mais elle s'aggrave encore plus avec la crise sanitaire du coronavirus et la période de confinement. Vous le savez surement, l'Outre-Mer est durement frappée par les conséquences de cette pandémie.

