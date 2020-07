Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Si l'on doit reconnaître à Mme Annick Girardin une personnalité de caractère et un engagement certain, force est de constater que beaucoup de promesses et d'annonces ont été faites, qui attendent toujours leur concrétisation (lutte contre la vie chère et les monopoles, crise requins, formation et emploi des jeunes, etc.)

