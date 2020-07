Le scénario du renoncement - avec une simple bretelle d'accès à La Chaloupe - est sur les rails d'après les dernières déclarations de la Région, maitre d'ouvrage du chantier. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Congestion du trafic routier et insécurité garanties !

Et pourtant ce scénario est d'autant plus absurde que la solution technique est clairement identifiée depuis longtemps avec la possibilité d'importer des roches, répondant aux caractéristiques techniques et sanitaires du marché de la NRL.

Des gisements sont immédiatement disponibles : avec une logistique maritime efficace, ils offrent la meilleure performance possible en termes d'empreinte carbone et de sécurité sanitaire et environnementale.

Une telle importation ponctuelle répondrait Intégralement à la nécessité absolue, pour La Réunion, d'assurer la continuité du chantier et l'achèvement de la digue depuis La Grande Chaloupe jusqu’à La Possession.

Le volume nécessaire à l’achèvement de la digue est estimé à 3,5 millions de tonnes qui, dans les faits, ne peuvent être extraites localement dans un calendrier réaliste respectueux des contraintes environnementales. Cette possibilité d’un apport complémentaire par importation est prévue depuis le marché initial.

Le chantier phare de La Réunion pourrait ainsi être achevé pour le bénéfice de tous au quotidien : les premières livraisons de roches massives sont l’affaire de quelques mois, à la condition que des décisions claires des responsables du chantier – La Région, maitre d’œuvre – soient prises, l’Etat ayant aussi toute sa place à ce moment décisif.

Il est encore possible d’éviter un scénario catastrophe et toute décision intempestive et irréversible annoncée pour ce 10 Juillet.