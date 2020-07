Monsieur le Ministre des Outre-mer, Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé, Monsieur le Préfet de La Réunion, Madame la Directrice de l'ARS de La Réunion, La Communauté des Professionnels de Santé de l'île de La Réunion s'alarme vivement de la situation épidémiologique de la Covid-19 dans le contexte de la fin de l'état d'urgence sanitaire qui vient d'être publié. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Depuis mi-juin, notre département fait face à une augmentation significative du nombre de cas de patients Covid +, dont des cas importés (en dehors des EVASAN) mais aussi des cas autochtones. Plusieurs membres d’une même famille n’habitant pourtant pas sur le même lieu de résidence ont été dépistés positifs, témoignant de la nouvelle circulation du virus sur notre île, non immunisée et qui n’a pas encore connu de véritable première vague.

La conjoncture actuelle est favorable à l’explosion des cas :

▪ Augmentation majeure des vols commerciaux venant de métropole et de l'Océan Indien, 1000 passagers par jour sont attendus en juillet puis retour des réunionnais des congés en août... ;

▪ Peu de passagers qui font le test indispensable à J7 après leur arrivée (13% contre 75% à J-3 avant leur départ) ;

▪ Quasi inobservance des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale dans l’espace public par la population et les voyageurs ;

▪ Apparition de cas autochtones laissant penser que le virus circule à bas bruit... ;

▪ Apparition de clusters et la réactivation de l’épidémie en métropole (Mayenne et Oise notamment) ;

▪ Forte circulation virale dans notre région Océan Indien et sa saison d’hiver austral.

Pour autant ce qui n’a pas changé :

▪ Le nombre de lits de réanimation à La Réunion ;

▪ L’isolement total de La Réunion, bien supérieur aux autres DOM ;

▪ La forte fragilité sociale et économique de La Réunion, sa prévalence de l’obésité, du diabète et des poly pathologies bien au-delà des chiffres de métropole... ;

▪ Sa structure familiale intergénérationnelle bien différente de la métropole et le vieillissement de sa population qui sont des risques spécifiques.

Ce que nous proposons :

▪ Accueil sanitaire non médicalisé à l’aéroport avec délivrance systématique de l’ordonnance pour le test à J7 après l’arrivée et de conseils ;

▪ Plateforme de suivi des voyageurs basée sur le volontariat avec publication hebdomadaire des résultats des suivis des passagers entrants et de leurs dépistages ;

▪ Port du masque obligatoire pour l’ensemble de la population sur l’espace public et en milieu fermé sur toute l'île ;

▪ Une information publique plus précise de l’évolution de l’épidémie avec tous ses indicateurs et des comparaisons semaine par semaine ;

▪ Un suivi hebdomadaire des cas avérés, avec localisation du secteur doit se mettre en place et être publié ;

▪ La mise en place de projets expérimentaux urgents, auprès des médecins libéraux, de mise à disposition de kits diagnostiques rapides pour la grippe et la Covid-19.

Les particularités de La Réunion et ses fragilités imposent des mesures et des moyens spécifiques encore attendus malgré la gravité de la situation qui s’installe. Les mesures nationales et spécifiques DOM sont trop incomplètes face à nos besoins, notre communauté s’inquiète et ce malgré sa mobilisation exceptionnelle depuis plus de 4 mois.

L’ensemble des professionnels de santé de La Réunion sollicite de votre haute bienveillance, une politique plus régionale et pas seulement sous la dénomination DOM tenant compte des besoins que nous proposons et de ceux à venir. Des moyens spécifiques urgents doivent être mis en place. A ce stade, seule votre mobilisation ministérielle, nationale, permettra la déclinaison et l’application de nouvelles mesures auprès de nos instances régionales.



Dans ce climat d’alerte, la Communauté des Professionnels de Santé de La Réunion vous adresse l’expression de ses sentiments les plus respectueux et dévoués et compte sur votre très forte mobilisation spécifique, pour la mise à disposition de moyens face à l’urgence sanitaire persistante et aggravée.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre des Outre-mer, Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé, Monsieur le Préfet de La Réunion, Madame la Directrice de l’ARS, l’expression de nos respectueuses salutations.

La Communauté des Professionnels de Santé de La Réunion

Le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins Le Président, Dr PASTOR Paul Luc

Le Conseil Inter Régional de l’Ordre des Médecins Le Président, Dr DOMERCQ Alain

Le Groupement des Maisons et Pôles de santé de l’Océan Indien La Présidente, Dr COCHET Véronique

L’Union Régionale des Médecins Libéraux de l’Océan Indien La Présidente, Dr KOWALCZYK Christine

URPS Infirmiers Le Président, M. DUVAL Alain

URPS Pharmaciens Le Président, Dr CADET Eric

URPS Sages-Femmes La Présidente, Mme ETHEVE Lucie

URPS Orthophonistes La Présidente, Mme LAVOGIEZ Amandine

URPS Masseurs Kinésithérapeutes Le Président, M. WAGNER Eric

URPS Podologues La Présidente, Mme LIAFI Naïma

URPS Orthoptistes Le Président, M. KAROUTCHI Eric

URPS Chirurgiens-Dentistes Le Président, Dr SCHOSSMAN Luc

TIPASANTE Le Président, Dr CADET Eric