Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

Le compte administratif 2019 de la Ville ainsi que ses budgets annexes ont été débattus et approuvés par le Conseil Municipal ce mercredi 15 juillet 2020. Avec un excellent niveau d'épargne pour ce dernier exercice budgétaire du mandat s'élevant à pratiquement 5.5 Millions d'euros , c'est l'épargne la plus élevée de la mandature, la Ville peut ainsi plus sereinement anticiper et mener à bien ses projets phares. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

