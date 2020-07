Monsieur le Premier Ministre, j'aimerais attirer votre attention sur un problème particulièrement grave de l'île de la Réunion. Si celle-ci a été inscrite en 2010 au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses paysages, ses pitons, ses cirques et ses remparts, elle n'en reste pas moins une île volcanique, fortement sujette à l'érosion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ces dernières décennies ont en effet été marquées par de nombreux drames des suites d’éboulements, de glissements de terrain et de chutes de pierres. Les moyens humains et matériels mis en œuvre afin de couvrir les dépenses engendrées par la réparation des dégâts, l’entretien et la construction de nouvelles infrastructures adaptées sont particulièrement importants et pourraient être optimisés.

La Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) de La Réunion a de son côté installé près de 150 bornes géodésiques dans les trois cirques de La Réunion, afin de mieux comprendre les mouvements de terrain. Le constat est accablant : certaines zones habitées glissent jusqu’à un mètre par an, provoquant ainsi de nombreuses détériorations.

De plus, les collectivités territoriales Réunionnaises dépensent plusieurs millions d’euros par an rien que dans l’entretien lié aux effondrements. La construction de nouvelles infrastructures est coûteuse, sur une île où les matières premières manquent.

Cependant, il apparaît que les plans de prévention des risques (PPR) tels qu’ils sont pensés aujourd’hui ne prennent pas en compte les interactions que tous les risques ont entre eux : risque volcanique bien sûr, mais aussi risques climatiques, et l’accélération de l’érosion qui en découle.

Aussi, Monsieur le Premier Ministre, et pour pouvoir non seulement garantir la sécurité des personnes mais aussi de maîtriser les coûts en matière de développement d’infrastructures pérennes, je souhaite que le gouvernement lance une étude d’envergure afin de trouver des solutions viables et pérennes à l’érosion qui ronge l’île de la Réunion.

Cette étude devra prendre en compte tous les risques directs et indirects liés à l’érosion, et permettre de dégager un plan d’action sur les prochaines années de construction d’infrastructures plus sûres pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Le soutien financier de l’Etat ainsi que la délégation de pouvoirs à la Région qui en découlent devront être au cœur de ce plan.

La Réunion, ses habitants et son patrimoine comptent sur vous.

Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez recevoir, Monsieur le Premier Ministre, l’assurance de ma très haute considération.

Nadia Ramassamy