Le 9 juillet 2020, la Ministre de la Culture Roselyne BACHELOT déclarait de tout go sur la radio publique France-Inter, la disparition programmée de la chaine publique de télévision, France Ô rayonnant en Métropole et sur les territoires d'Outre-mer. (Photo d'illustration AFP)

Le CREFOM, exprime sa totale incompréhension du mépris de la part de la Ministre, tant sur la forme, que sur le fond.

Sur la forme, et sans nulle concertation interministérielle, ce sont des centaines d’emplois qui sont jetés en pâture, sans se soucier du sort des personnes dans une totale désinvolture au bonheur d’une interview radiophonique.

Et sur le fond, les populations originaires des Outre-mer sont considérées comme négligeables au point de leur infliger l’iniquité au regard de la situation des autres chaines de télévision publique, comme France 4.

Face à ce procédé déclaratif scandaleux, le CREFOM interpelle, le Président de la République et le Ministre des Outre-mer, sur la manière de gérer le service public, et en appelle à plus de dignité et de justice dans l’appréciation de la situation de France Ô.

Après le passage en force de la réforme des Congés Bonifiés, les françaises et français originaires d’Outre-mer face à ces mauvais coups, ne manqueront pas de réagir politiquement aux prochaines échéances électorales.

Daniel DALIN

Président