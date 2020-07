Les organisations professionnelles des transporteurs réunionnais se mobilisent actuellement pour défendre leur profession menacée par l'arrêt du chantier de la Nouvelle Route du Littoral. La Région et l'État portent une lourde responsabilité dans cette crise car, pour masquer l'échec cuisant de leur tentative de passage en force dans l'ouverture de méga carrières, ils ont laissé croire aux transporteurs qu'ils pourraient, à la place des roches, transporter des andains prélevés sur les terres agricoles afin de construire la digue reliant la Grande Chaloupe à La Possession.

Les transporteurs veulent toujours y croire car l’ouverture de carrière n’étant plus à l’ordre du jour, ils se retrouvent en quasi cessation d’activité. Mais tout le monde sait, la Région comme l’État, que la fameuse digue longue de 2,7 km ne pourra être construite avec les seuls andains. Plus de trois millions de tonnes ont déjà été prélevées sur les terres cultivées au mépris des précautions environnementales (perturbation de l’écoulement des eaux, risques inondations, etc.), continuer à les enlever mettrait en péril la production agricole locale et de toute façon ne saurait constituer un substitut aux roches massives.

Le fond du problème est là, le projet de la NRL, nous le disons depuis le début, est mal ficelé, notamment du fait que la Région a choisi la variante avec des digues pharaoniques. Pourtant, le Ministère de l’Écologie avait prévenu le Conseil Régional dès le mois d’octobre 2011 que la question de l’approvisionnement en matériaux allait constituer un véritable problème lorsque le chantier s’attaquerait à la digue de la Grande Chaloupe. On y est, la Région est désormais au pied du mur.

Didier Robert n’a anticipé ni la question de l’approvisionnement, ni celui du soutien à l’activité économique des transporteurs. L’an prochain, la future majorité régionale devra prendre un main ce problème. Elle devra créer un consortium afin d’unifier les entreprises de ce secteur et proposer un plan de commande publique dans le BTP et le logement et étalé sur plusieurs années afin que les acteurs aient un soutien et une visibilité au-delà du court terme.

Là, ce n’est pas le cas, on a laissé les acteurs -ce sont surtout des TPE- rivaliser entre eux pour obtenir des parts de marché créant ainsi des dissensions dans la profession. Aujourd’hui, les transporteurs font taire leurs discordes car ils comprennent que c’est tout leur secteur qui est désormais en péril.

À EELV nous sommes les seuls à nous opposer aux lobbies de la route et donc à dénoncer les menaces trop souvent proférées par les transporteurs, mais nous ne sommes pas des ennemis de ce secteur d’activité vital pour l’économie de l’île. Nous estimons essentiel que la nouvelle majorité régionale qui demain sortira des urnes s’engage à accompagner les transporteurs dans leur transition.

Pour Europe Écologie Les Verts Réunion, Jean-Pierre Marchau