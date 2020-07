De catastrophes en catastrophes. D'inquiétudes en inquiétudes. Décidément cette année 2020 est bien difficile pour tous. Aujourd'hui, ce qui me pousse à l'action, c'est le cri d'alerte des agriculteurs des hauts de la Possession qui subissent la sécheresse, une catastrophe naturelle qui met en grand danger leurs exploitations et leurs élevages. (Photo d'illustration Dos d'Âne rb/www.ipreunion.com)

Situation qui touche d’ailleurs tous les agriculteurs des hauts de l’Ouest !

J’ai donc écrit à Mme la Maire de la Possession, Vanessa Miranville pour solliciter son intervention et proposer des solutions pérennes à une problématique que nous avons trop souvent entendue et qui plonge nos agriculteurs dans une incertitude et un stress permanent. A cet effet je souhaite également alerter le Président du TCO, Emmanuel Séraphin ainsi que le Président du Département, Cyrille MELCHIOR.

Nos agriculteurs font déjà tant d’efforts et le travail est déjà tellement difficile que nous devons tout mettre en œuvre pour minimiser cette menace.

Pierrick Pignolet