Jacques Billant, préfet de La Réunion, adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Simon Lagarrigue, artiste maloyèr, décédé le 21 juillet à l'âge de 83 ans.

Né en 1937, Simon Lagarrigue, affectueusement dénommé DADA par les Réunionnais, compose à la Ligne Paradis aux côtés de son père Henri et de ses frères, des chansons à la fois engagées et inspirées de son quotidien de journalier agricole en s’appuyant sur les instruments traditionnels du maloya.

Homme modeste et discret, militant et syndicaliste, il est le leader de la troupe Résistance dont les compositions tout comme celles de son beau-frère Firmin Viry dont il rejoindra plus tard la troupe, sont gravées sur des 33 tours puis des 45 tours à la fin des années 70. C'est en 2007, à 70 ans, qu’il enregistre son premier album solo.

Réalisé en 2012, le film de Yann Lucas, " Chanteur de l'ombre " lui donne la parole dans son cadre quotidien et familial et lui rend hommage.

