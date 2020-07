Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Une délégation des sections retraités de l'intersyndicale, et associatifs ont été reçus par l'ARS le 9 juillet 2020, cette rencontre avait, entre autres, pour objectif de nous renseigner sur la gestion des épidémies successives, Chikungunya, Dengue, et de l'actuelle pandémie de Covid-19 à La Réunion, et de leurs dysfonctionnements. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Une délégation des sections retraités de l'intersyndicale, et associatifs ont été reçus par l'ARS le 9 juillet 2020, cette rencontre avait, entre autres, pour objectif de nous renseigner sur la gestion des épidémies successives, Chikungunya, Dengue, et de l'actuelle pandémie de Covid-19 à La Réunion, et de leurs dysfonctionnements. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)