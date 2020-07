Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 50 minutes

Solidaires Finances Publiques Réunion n'a cessé de dénoncer le paiement des impôts, cantines, consultations hospitalières....dans les bureaux de tabac... L'externalisation de nos missions dans ces conditions est inacceptable et inadaptée à la Réunion où le public est très important à nos guichets, où le paiement en espèces est encore prédominant ; cette réforme impactera surtout la partie la plus fragile de la population réunionnaise qui a besoin à juste titre de renseignements et d'accueil physique. (Photo rb/www.ipreunion.com)

