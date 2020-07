Monsieur le Ministre, lors de votre audition par la commission des affaires économiques le 29 juillet dernier, je vous ai interrogé sur plusieurs points touchant le secteur agricole à la Réunion : les perspectives pour la canne à sucre après 2020, date à laquelle prendra fin l'aide compensatoire ; les pistes pour la valeur énergétique de la canne à sucre : canne/fibre, canne/bio ;le poids des importations à la Réunion ; le développement des circuits courts. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Vous avez eu la franchise de me répondre que pour avoir fait un stage de fin d’étude dans une porcherie à la Réunion, vous pouviez plus me parler de la filière porc que de la filière canne et que pour être tout à fait transparent que vous n’aviez pas les réponses à mes questions.

J’ai toutefois noté que vous avez été réceptif sur la canne énergie et les produits dérivés de la canne à sucre.

Vous m’avez alors proposé de revenir vers moi pour m’apporter des éléments précis sur ces différents sujets.

C’est pourquoi, Monsieur le Ministre, je sollicite un rendez-vous auprès de vous, à la rentrée parlementaire, afin que nous puissions échanger sur ces dossiers.

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur le Ministre en l’expression de ma Haute considération.