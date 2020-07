A l'issue de l'installation des conseils municipaux et communautaires, notre organisation SUD Collectivités Territoriales de la Réunion 974 adresse ses félicitations aux maires et présidents des établissements intercommunaux de la Réunion ainsi qu'à l'ensemble des conseiller-ères élus-es qui auront à charge l'avenir de notre île pour les prochaines années. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Nous fondons beaucoup d’espoir dans le renouvellement et le rajeunissement de nos élu-es, amorcés depuis quelques années déjà ; et nous nous réjouissons de l’avènement de quatre femmes aux plus hautes responsabilités locales, preuve de l’attachement des réunionnais à l’égalité des sexes.

Nous formulons le souhait que cette évolution aille de pair avec une nouvelle vision de la gestion de la chose publique et d’une plus grande prise en compte de la place des employés territoriaux au sein des collectivités. Il est impératif de penser à la modernisation de la fonction publique territoriale qui passe par un retournement de la situation actuelle grâce à l’application d’une véritable politique de titularisation, l’ouverture de concours pour les catégories B et A et la formation pour tous et toutes, gage d’une carrière réussie pour les agents réunionnais-aises.

C’est à cette condition que la Territoriale tournera définitivement le dos aux méthodes de l’ère post-colonial qui reste le modèle dominant dans la gestion du personnel communal à la Réunion, par son clientélisme et son népotisme.

Il est grand temps de réparer l’injustice qui perdure depuis plus de 60 ans qui est celui du déni de la loi et du statut de fonctionnaire qui en découle, dont ont été privé de nombreuses générations d’agents territoriaux qui ont pourtant contribué au développement et au bien-être de la Réunion.

A l’instar des autres versants de la Fonction Publique, SUD C.T. 974 revendique une plus grande reconnaissance des agents territoriaux de la Réunion dont le dévouement et les compétences doivent être appréciés à leurs justes valeurs.

Syndicat SUD Collectivités Territoriales

de la Réunion 974