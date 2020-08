Le ministre de l'Economie, selon une information publiée dans IPR par le député Ratenon, serait tout à fait prêt à laisser des entreprises françaises crever suite à leurs difficultés dues au covid-19.

En effet, Bruno Le Maire se serait dit prêt à abonder financièrement le projet de digue MT5-2 pour terminer la section Grande-Chaloupe-La Possession et cela en piochant dans le Fonds de relance prévu spécifiquement pour les petites entreprises françaises en grande difficulté mais seulement suite au covid. Cela ne serait rien d'autre que du détournement de fonds publics.

Voici ce qu'en dit Wikipedia :

En droit pénal français, l'article 432-15 prévoit que " Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 euros d'amende "1. La tentative de détournement de fonds publics est punie des mêmes peines.

Cette infraction fait partie de l'ensemble des atteintes à la probité dont font partie les délits de favoritisme, de corruption, de prise illégale d'intérêts, de pantouflage, et de trafic d'influence.

Notre ministre de l'Economie et des Comptes publics serait-il au-dessus de nos lois pour désirer les piétiner de la sorte ?

Il faut, certes, finir cette route, mais pas à n'importe quel prix.

Pas de digue, mais pas de viaduc non plus.

Le coût en serait augmenté de + 80 % !!!

Il y a pourtant une solution simple, plus économique, plus écologique et qui fournirait également davantage de travail aux entreprises locales.

Cela n'a rien d'utopique.

Il s'agit d'une route sous galerie de protection comme celles que l'on fait avec succès dans tous les pays de montagne.

Voici le comparatif, à l'échelle, des deux projets : en haut la digue et, en dessous, la route sous galerie de protection.

Ce projet a été conçu par un Réunionnais, architecte et ingénieur civil qui n'a pas moins de compétences que l'inconséquent cabinet d'études Egis qui a mis la Région dans la mouise avec son projet foireux et coûteux de digue.

Il est extrêmement curieux que la Région ne veuille même pas jeter un simple coup d'oeil à ce projet, malgré les propositions d'entretien qui lui ont été adressées.

Le Groupement NRL ayant été défaillant dans la fourniture de matériaux rocheux, la Région Réunion a le devoir de résilier le marché de digue MT5-2 et exiger de ce groupement de substantiels dommages-intérêts qui serviront à financer les études pour la route sous galerie.

Armand Gunet

"Réagissons !"