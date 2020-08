Le Premier ministre Pravind Jugnauth, qui préside aussi le comité de crise, a confirmé qu'il n'y avait plus eu de nouveau déversement d'hydrocarbures depuis hier. Les conditions météorologiques ont commencé à s'améliorer et devraient rester stables, ce qui a permis de reprendre le pompage de l'huile des réservoirs du Wakashio. L'évacuation d'hydrocarbures par hélicoptère s'est aussi poursuivie depuis hier.

Aujourd'hui, 500 tonnes métriques d’huile lourde ont été pompées des citernes du navire qui contiennent maintenant 1 959 tonnes métriques de la charge initiale de 3 800 tonnes métriques. La société mauricienne de marine et de logistique, Taylor Smith a fourni 5 000 tonnes métriques en termes de capacité de stockage pour le pétrole pompé du vraquier.

Aujourd'hui, 225 tonnes métriques supplémentaires d'hydrocarbures ont été extraites des lagons du sud-est, touchées par le déversement, portant le total d’huile lourde extrait de nos lagons à 375 tonnes métriques. 90 tonnes de boues de pétrole ont également été retirées.

D’autre part, le Premier ministre a signalé que les fissures occasionnées dans la coque du navire se sont aggravées et qu’il est maintenant très probable que le vraquier se brisera à un moment donné. Les équipes de secours se préparent à des mesures à grande échelle pour contenir d’autres éventuels déversements. Du matériel supplémentaire devrait arriver sous peu à Maurice. En attendant, les opérations de pompage sont maintenues dans le but de vider les citernes du vraquier à temps.

Des barrages flottants ont été déployées afin de limiter le mouvement de la nappe de pétrole vers la côte est avec un temps qui reste venteux et une mer agitée. Les autorités mauriciennes ont pris des dispositions pour soutenir les volontaires et continuent à distribuer des équipements de protection. Le ‘Prime Minister’s Relief Fund’ assurera un soutien financier à ces actions communautaires. Des emplois dans les équipes de sauvetage ont été proposés aux pêcheurs de la région en plus des aides financières fournies par le gouvernement.

Les écoles resteront fermées dans la région jusqu'à nouvel ordre. Après des tests approfondis, le ministère de la Santé a déclaré que l'air dans les localités du Sud-Est et à proximité des écoles était de bonne qualité.

Le Premier ministre a ajouté que le gouvernement avait pris note des excuses publiques présentées à Maurice par les propriétaires du vraquier Wakashio, hier. Il a cependant souligné qu'ils restaient redevables pour cette catastrophe écologique sans précédent.